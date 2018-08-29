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تعرّف على مؤشرات تلف فلتر البنزين

تعرّف على مؤشرات تلف فلتر البنزين
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تواصل – وكالات:

عند عمل الصيانة الدورية للسيارة ويتطلب الأمر تغيير الفلاتر، يتجه تفكير قائد السيارة إلى تغيير فلتر الهواء وفلتر الزيت فقط؛ لأن هذه هي الفلاتر الشائعة، لكن هناك فلاتر مهمة أخرى لا يعلمها الغالبية العظمي من قائدي السيارات ومنها فلتر البنزين.

ويعتبر فلتر البنزين أحد الأجزاء الرئيسية في السيارة، حيث يحمي محرك السيارة من فقدان عزمه أو قوته أثناء القيادة؛ وذلك نتيجة تراكم الأتربة والشوائب داخل أجزاء المحرك؛ مما يساعد على حماية السيارة من الأعطال، كما أنه يطيل عمر المحرك الافتراضي.

وهناك مؤشرات تنبهك لاقتراب انتهاء صلاحية عمل فلتر البنزين ومنها.

1 – عدم تشغيل المحرك سريعاً

نجد عند تشغيل المحرك بطء شديد على الرغم من دوران أجزائه، حيث تتراكم الأتربة والشوائب في الفلتر مع مرور الوقت؛ ما يؤدي إلى انسداده وبالتالي إعاقة حركة الوقود ومنعه من الوصول إلى المحرك بالكمية المطلوبة.

2 – انبعاث روائح كريهة من العادم

من علامات انسداد فلتر البنزين خروج رائحة كريهة من عادم السيارة، فيجب في هذه الحالة تغيير الفلتر حتى لا تتعرض أجزاء السيارة إلى المزيد من الأعطال.

3 – بطء شديد في تسارع السيارة

عندما تجد عدم استجابة المحرك عند الضغط على دواسة الوقود، وبطئاً في التسارع فهذا دليل على انسداد الفلتر ويجب تغييره فوراً.

4 – ارتفاع صوت المحرك

في حال وجدت ازدياد في صوت المحرك عن الحد الطبيعي، فهي علامة لتلف فلتر البنزين أيضاً.

5 – توقف المحرك التام

إذا وجدنا المحرك توقف ولا يستجيب لمحاولات تشغيله، فهذا يعني انسداد فلتر البنزين بالأوساخ؛ وبالتالي عدم وصول الوقود إلى غرف الاحتراق، وكذلك من علامات تلف الفلتر دوران المحرك عند التشغيل لدقائق ثم يتوقف.

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