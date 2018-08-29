استشاري عيون يوجه رسالة مهمة لكل أم وأب قبل دخول المدرسة (فيديو)

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أيام قليلة وتبدأ الدراسة بعد انتهاء إجازة نهاية العام الدراسي، حيث ينطلق الطلاب إلى مدارسهم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد.

وفي هذا السياق وجه الدكتور محمد قوقندي استشاري طب العيون نصيحة لكل أم وأب قبل دخول أبنائهم للدراسة خاصة للأطفال الذين يتوجهون للمدرسة لأول مرة.

وقال قوقندي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: بمناسبة عودة الدراسة رسالة مهمة لكل أم وأب قبل دخول المدرسة خاصة للأبناء الذين يتوجهون للمدرسة لأول مرة، في الصف الأول الابتدائي، عليكم بإجراء كشف نظر للاطمئنان على صحتهم”.

وأضاف “كما تشترون لهم ملابس جديدة وشنطة جديدة وأدوات جديدة لإسعادهم اعملوا لهم كشف نظر عند دكتور عيون متخصص”.

وعلل قوقندي ذلك بأن ضعف النظر في هذه المرحلة لا يوجد له أعراض والطفل لا يشتكي في العادة؛ وذلك يؤثر عليهم مع مرور الوقت، ولكن مع دخول المدرسة سيبدأ يؤثر على مستواه ونفسيته وأساتذته قد يشتكون من مستوى تحصيله.

وختم الدكتور قوقندي استشاري طب العيون بقوله إنه “في حالة إهمال ذلك لا قدر الله قد يسبب كسلاً في العين”.