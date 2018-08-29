مع تزايد التوتر مع الغرب.. طهران تعلن اعتقال عشرات الجواسيس

تواصل – وكالات:

يبدو أن أزمات طهران الاقتصادية والسياسية بدأت تتفاقم بشكل تعجز عنه الحكومة الإيرانية عن مواجهة تبعات تلك الأزمات، خاصة في ظل خروج المظاهرات المنددة بتردي الوضع الاقتصادي والمطالبة بتوفير فرص العمل للشباب وتحسين الاقتصاد واستمرار العقوبات الغربية، بينما أعلنت طهران عن اعتقال عشرات الجواسيس خلال الآونة الأخيرة.

وقال وزير المخابرات الإيراني محمود علوي إن قوات الأمن في إيران اعتقلت عشرات الجواسيس في العديد من الهيئات الحكومية.

وتزامنت الاعتقالات في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم “جواسيس” لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.