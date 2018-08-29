«مكافحة الفساد»: 69% من موظفي الدولة لم يطّلعوا على «القواعد والأخلاقيات»

تواصل – فريق التحرير:

أجرت الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد (نزاھة) دراسة استطلاعیة للتعرف على مدى التزام الجھات الحكومیة بتطبیق وتفعیل مدوّنة قواعد السلوك وأخلاقیات الوظیفة العامة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 ذي الحجة 1437ھـ.

وخلصت الدراسة التي استطلعت آراء 4723 موظفاً في ثماني جھات حكومیة موزعة على خمس مناطق إلى أن 69% من الموظفین لم يطلعوا على المدونة، كما توصلت الدراسة إلى وجود ضعف عام في أداء الجھات الحكومیة وإجراءاتھا فیما يتصل بتعمیم المدونة وتدريب الموظفین على تطبیق بنودھا.

وتضمنت توصیات الدراسة إدراج مبادئ المدونة وأخلاقیتھا ضمن آلیات التقییم لغرض التعیین والترقیة والشھادات المھنیة والأداء الوظیفي، وتدريب الموظفین، ونشرھا على المواقع الإلكترونیة للجھات الحكومیة.