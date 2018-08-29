مصر.. السجن المشدد لـ4 متهمين سرقوا مواطناً سعودياً تحت تهديد السلاح

تواصل – الرياض:

قضت محكمة مصرية بمعاقبة أربعة متھمین بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد إدانتهم بسرقة أموال مواطن سعودي بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

وفي التفاصيل، عاقبت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاھرة، المتهمين وھم شابان وامرأتان، تعمل إحداھما خادمة لدى المجنى علیه “ع. العیاف”، التي مكنت بدورھا شركاءھا من دخول شقة المجني علیه ومن ثم تم تقییده وتكمیم فمه وتھديده بسلاح أبیض “سنجة”، ثم قاموا بالاستیلاء على أمواله ومنقولاته.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه تم القبض على ثلاثة منھم فیما ھربت المتھمة الرابعة التي قامت بإخفاء المنقولات المتحصل علیھا من واقعة السرقة مع علمھا بكونھا مسروقة؛ لتتم معاقبتھم بالسجن المشدد خمس سنوات.