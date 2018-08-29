مخبأة داخل خزان وقود.. «جمرك الدرة» يُحبط تهريب 72 ألف حبة كبتاجون

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تمكن جمرك الدرة من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” مع أحد المسافرين.

وقالت الجمارك عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم ضبط (72.500) حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت عبر المنفذ.

وأوضح محمد قيسي، مدير عام جمرك الدرة، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (72.500) حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل (29) زجاجة مشروبات غازية وضعت داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية. وأكد قيسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.