انخفاض أسعار 36 سلعة خلال الشهر الماضي.. تعرَّف عليها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

انخفاض أسعار 36 سلعة خلال الشهر الماضي.. تعرَّف عليها

انخفاض أسعار 36 سلعة خلال الشهر الماضي.. تعرَّف عليها
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء والخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق لشهر يوليو 2018 انخفاض أسعار 36 سلعة وخدمة من إجمالي 160 موزعة على 5 مجموعات وهي «السلع الغذائية» و«السلع غير الغذائية» و«سلع الخدمات» و«الأعلاف والحيوانات الحية» و«السلع الإنشائية».

وانخفضت أسعار 19 سلعة غذائية مقارنة بنفس الشهر من عام 2017 فيما ارتفعت أسعار 68 سلعة أخرى، واستقرت أسعار سلعة واحدة عند نفس مستواها. كانت سلعة «ثوم صيني» هي أكثر السلع انخفاضاً في الأسعار بنسبة 30% في يوليو الماضي وبعدها الشمام والعنب واليوسفي والبرتقال، فيما كانت «زبدة (لورباك)» هي أكثر السلع ارتفاعاً بنسبة 28% وجاء بعدها الطماطم بنسبة 17% والمشروبات الغازية والبيض والدجاج المجمد والأرز والزيتون الإسباني.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 12 سلعة غير غذائية خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكان كلوركس غسيل (مبيض ملابس) هو أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 9%، وبعده السجاير والمبيدات الحشرية وحفاضات الأطفال، وسجلت الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة انخفاضاً بنسبة 2% وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، ارتفعت أسعار جميع أصنافها، وتصدرها «غنم بربري» بنسبة 7%.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انخفاض تحويلات الوافدين بنسبة 16.85% الشهر الماضي

انخفاض تحويلات الوافدين بنسبة 16.85% الشهر الماضي

«الإحصاء»: 0.7% انخفاض في أسعار العقارات

«الإحصاء»: 0.7% انخفاض في أسعار العقارات

انخفاض نشطاء «تويتر».. وهذا السبب

انخفاض نشطاء «تويتر».. وهذا السبب

«التجارة» توضح: اختلاف سعر السلعة بين الرف والمحاسب مخالفة

«التجارة» توضح: اختلاف سعر السلعة بين الرف والمحاسب مخالفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>