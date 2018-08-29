انخفاض أسعار 36 سلعة خلال الشهر الماضي.. تعرَّف عليها

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أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء والخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق لشهر يوليو 2018 انخفاض أسعار 36 سلعة وخدمة من إجمالي 160 موزعة على 5 مجموعات وهي «السلع الغذائية» و«السلع غير الغذائية» و«سلع الخدمات» و«الأعلاف والحيوانات الحية» و«السلع الإنشائية».

وانخفضت أسعار 19 سلعة غذائية مقارنة بنفس الشهر من عام 2017 فيما ارتفعت أسعار 68 سلعة أخرى، واستقرت أسعار سلعة واحدة عند نفس مستواها. كانت سلعة «ثوم صيني» هي أكثر السلع انخفاضاً في الأسعار بنسبة 30% في يوليو الماضي وبعدها الشمام والعنب واليوسفي والبرتقال، فيما كانت «زبدة (لورباك)» هي أكثر السلع ارتفاعاً بنسبة 28% وجاء بعدها الطماطم بنسبة 17% والمشروبات الغازية والبيض والدجاج المجمد والأرز والزيتون الإسباني.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 12 سلعة غير غذائية خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكان كلوركس غسيل (مبيض ملابس) هو أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 9%، وبعده السجاير والمبيدات الحشرية وحفاضات الأطفال، وسجلت الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة انخفاضاً بنسبة 2% وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، ارتفعت أسعار جميع أصنافها، وتصدرها «غنم بربري» بنسبة 7%.