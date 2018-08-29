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كاتب: استخدام التقنية من أهم أسباب نجاح موسم الحج

كاتب: استخدام التقنية من أهم أسباب نجاح موسم الحج
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الكاتب عبدالله محمد السبيعي، أن استخدام التقنية ساهم كثيراً في نجاح حج هذا العام، بداية من انطلاق هاكثون الحج، مروراً بالدور الفعال لتصاريح الحج الإلكتروني، وحجز كافة التنقلات عبر موقع وزارة الحج والعمرة لتسهيل خدمات الحجاج قبل بداية أعمال الحج الفعلية.

وبين الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” أن استخدام التقنية في موسم الحج هذا العام ساهم أيضاً في توفير أكثر من 18 ألف حافلة اتخذت المسار الإلكتروني ليتم معرفة مكانها ووقت وصولها للأماكن المتوجهة لها، ومعرفة عدد الحجاج الذين يتنقلون فيها، وبعدها يتم تزويد موظف وزارة الحج بتطبيق يساعده في ترجمة ما يحتاجه الحجاج غير الناطقين بالعربية من إرشاد وخدمات توجيه للحجاج.

وأشار أيضاً إلى أن هناك تقنيات استخدمت في الجمرات؛ مثل الكاميرات الحرارية التي تحسب أعداد الحجاج الموجودين ويتم بموجبها معرفة الالتزام بخطط التفويج ومزامنة عدد من المجموعات وإغلاق الجسر إلى أن تعود المجموعة الأخرى تجنباً للاختناقات.

وتوجه الكاتب في مقاله إلى الحمد والشكر لله رب العالمين أن مكن العاملين في هذا الحدث العظيم من استخدام التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم وأدائهم للنسك، مشيراً إلى أن ذلك كان بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – للجهات العاملة في الحج.

كما أكد أن تعاون الجميع وتسخيرهم كل سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام؛ هو ما ساهم في تحقيق الأهداف المأمولة والوصول إلى هذا النجاح، معرباً عن أمله أن يكون موسم العام لقادم أجمل وأفضل مع مزيد من التقنيات الحديثة.

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