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الجبير من روسيا: نسعى للتنسيق مع موسكو بشأن كافة تطورات المنطقة

الجبير من روسيا: نسعى للتنسيق مع موسكو بشأن كافة تطورات المنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، أن المملكة تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا والتنسيق معها سياسيًا، مشيراً إلى اتفاق المملكة معها على التنسيق والتشاور بشأن كافة تطورات المنطقة.

وأضاف “الجبير” في كلمته خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم: ”بحثنا عددًا من ملفات الشرق الأوسط والإرهاب مع الجانب الروسي، وبحثنا أوضاع سوريا معهم‘‘ لافتًا لضرورة تطبيق القرارات الأممية.

وتابع وزير الخارجية قائلاً “نتشاور مع روسيا بشأن أوضاع اليمن وجهود المبعوث الأممي”.

وشملت زيارة ”الجبير” لموسكو ولقاءه وزير الخارجية الروسي ”لافروف”، مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات الأخيرة في اليمن وسوريا.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، استعداد موسكو للعمل مع المملكة العربية السعودية لمحاربة كل أشكال الإرهاب في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بموسكو.

وأوضح لافروف أنّه اتفق مع الجبير، على تنسيق زيارة للرئيس بوتين إلى السعودية قريبًا، موجهًا الشكر للمملكة على حسن استضافة مع الحجاج الروس.

ووجه وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر، الدعوة للأمم المتحدة للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين.

وتطرق لافروف إلى مشروعات مشتركة بين المملكة وروسيا في عدة مجالات، تبلغ قيمتها ملياري دولار، لافتًا إلى مشروعات مشتركة بين “أرامكو” السعودية و”جاز بروم” الروسية.

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