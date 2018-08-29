«النقل» تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين لوظائفها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات، لشغل عدد من الوظائف بوزارة النقل وهي (وظائف سائقي المعدات الثقيلة، وجميع الوظائف النسائية، وجميع الوظائف الرجالية باستثناء وظائف سائقي المعدات الثقيلة).

وقالت الوزارة في إعلانها “على مَن تعذر على إدارة التوظيف الوصول إليهم، عليهم التواصل مع الإدارة لتنسيق مواعيد المقابلات الشخصية قبل يوم 1439/12/18هـ”.

وبينت أنه لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الرابط التالي (https://www.mot.gov.sa/ar-sa/Pages/interviews.aspx) .