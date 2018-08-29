«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أثنى الكاتب “خالد السليمان” على من أسماهم بـ”جيش المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي من السعوديين الواعين” الذين يتصدون لأي مقطع مرئي مركب أو خبر مفبرك ويكشفون زيفه دون إبطاء.

ودلل الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ” بالمقطع الشهير الذي ظهر فيه رجل أمن سعودي يردد التكبيرات عبر مكبر الصوت أمام الحجاج العابرين، فتم تركيب عبارات مسيئة للحجاج لتبدو وكأنها على لسانه!.

وقال الكاتب: “إن مثل هذه المقاطع المزيفة والأخبار الملفقة كانت في السابق تثير بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارا في مجموعات «الواتس»، لكن مع انتشار الوعي عند المتلقين السعوديين بما يستهدف وطنهم وفاعلية التصدي السريع لهذه المقاطع والأخبار وكشف زيفها انحسر كثيراً تأثيرها في زعزعة استقرار المجتمع في الداخل وتشويه صورة المملكة في الخارج!”.

وتابع الكاتب قائلاً: “في الحقيقة حتى لو لم يكن هناك مختصون ومتطوعون للتصدي لأعمال التزييف التي تستهدف المملكة، فإنه ليس هناك أي عذر لأي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في عدم التثبت من صحة ما يصله من معلومات، وممارسة دوره الواعي في عدم تمريرها للآخرين”.

وأكد أن المواطنين اليوم باتوا أكثر وعياً بما يحيط بهم، وأكثر إدراكاً بمن يستهدفهم، وأكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية لبلادهم!.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العدل: ارتفاع الأحكام التجارية بالمملكة لـ70%.. ومكة تتصدر

العدل: ارتفاع الأحكام التجارية بالمملكة لـ70%.. ومكة تتصدر

الجبير من روسيا: نسعى للتنسيق مع موسكو بشأن كافة تطورات المنطقة

الجبير من روسيا: نسعى للتنسيق مع موسكو بشأن كافة تطورات المنطقة

«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.2 % خلال يوليو

«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.2 % خلال يوليو

«شرطة بيئية» في المملكة قريباً.. الغرامة والسجن تنتظر المخالفين

«شرطة بيئية» في المملكة قريباً.. الغرامة والسجن تنتظر المخالفين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>