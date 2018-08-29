«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أثنى الكاتب “خالد السليمان” على من أسماهم بـ”جيش المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي من السعوديين الواعين” الذين يتصدون لأي مقطع مرئي مركب أو خبر مفبرك ويكشفون زيفه دون إبطاء.

ودلل الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ” بالمقطع الشهير الذي ظهر فيه رجل أمن سعودي يردد التكبيرات عبر مكبر الصوت أمام الحجاج العابرين، فتم تركيب عبارات مسيئة للحجاج لتبدو وكأنها على لسانه!.

وقال الكاتب: “إن مثل هذه المقاطع المزيفة والأخبار الملفقة كانت في السابق تثير بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارا في مجموعات «الواتس»، لكن مع انتشار الوعي عند المتلقين السعوديين بما يستهدف وطنهم وفاعلية التصدي السريع لهذه المقاطع والأخبار وكشف زيفها انحسر كثيراً تأثيرها في زعزعة استقرار المجتمع في الداخل وتشويه صورة المملكة في الخارج!”.

وتابع الكاتب قائلاً: “في الحقيقة حتى لو لم يكن هناك مختصون ومتطوعون للتصدي لأعمال التزييف التي تستهدف المملكة، فإنه ليس هناك أي عذر لأي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في عدم التثبت من صحة ما يصله من معلومات، وممارسة دوره الواعي في عدم تمريرها للآخرين”.

وأكد أن المواطنين اليوم باتوا أكثر وعياً بما يحيط بهم، وأكثر إدراكاً بمن يستهدفهم، وأكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية لبلادهم!.