لهذا السبب لم يُعقد مجلس الوزراء أمس

تواصل – الرياض:

أعادت مصادر مطلعة، سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، إلى قرار سابق اتُّخذ منذ فترة طويلة، بألا يُعقد مجلس الوزراء في أول ثلاثاء بعد صدور الموازنة العامة للدولة، ولا في أول ثلاثاء بعد إجازة العيدين (الفطر والأضحى)، وكذلك في الإجازات الرسمية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبحسب نظام المجلس، الذي أقرته الدولة بالأمر الملكي رقم: أ/ 13 بتاريخ الثالث من ربيع الأول 1414، فإن مقر مجلس الوزراء هو مدينة الرياض، ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة، وبحسب النظام فإن المجلس، الذي ظل أعواماً يعقد (الاثنين) من كل أسبوع، صدرت في 14 (أغسطس) الماضي موافقة المقام السامي على أن يعقد (الثلاثاء) من كل أسبوع، بدلاً من (الاثنين).