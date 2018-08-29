سرب من النحل يهاجم مطعماً للهوت دوغ.. و«شرطة نيويورك» تتدخل (صور)

تواصل – وكالات:

شهد كشك لبيع الهوت دوغ بمدينة نيويورك الأميركية هجوماً مباغتاً لأسراب كبيرة من النحل؛ ما اضطرت معه الشرطة الأمريكية، لإغلاق جزء من شارع 43 قرب الجادة السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال فترة الظهيرة يوم أمس الثلاثاء.

ووقفت أعداد ضخمة من النحل فوق مظلة زرقاء تغطي كشكاً لبيع شطائر الهوت دوغ في منطقة بمانهاتن تعج بالفعل بأسرابها الخاصة من السياح والمارة والزحام المروري.

وقالت محققة الشرطة صوفيا ميسون ‘‘إن ضابط شرطة يربي النحل، وصل إلى ساحة تايمز سكوير الساعة 2:30 ظهراً بالتوقيت المحلي وهو يرتدي السترة الواقية التي يرتديها مربو النحل، واستخدم جهازاً يشبه المكنسة الكهربائية لجمع النحل دون أن يُلحق الأذى بها، واجتذب المشهد عدداً من السائحين الذين سارعوا لالتقاط الصور‘‘.

وأوضحت محققة الشرطة أن الأمر «استغرق نحو 45 دقيقة لجمع كل النحل» مضيفة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات، مضيفة «ربما أراد النحل بعض شطائر الهوت دوغ».