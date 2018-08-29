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«علاج ظاهرة الخروج على أئمة المسلمين».. محاضرة للخثلان بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض يوم غد  الخميس التاسع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1439هـ , محاضرة بعنوان : (الخروج على أئمة المسلمين ــ أسبابه وأنواعه وطرق علاجه).

ومن المقرر أن يلقي المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر الموقعhttps://www.periscope.tv/dawazizia/1mnGeoVyRZLxX

 

 

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