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مُسنّ يدّعي الإعاقة ليسطو على متجر

مُسنّ يدّعي الإعاقة ليسطو على متجر
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تواصل – وكالات:

رصدت كاميرات المراقبة خارج أحد المتاجر البريطانية، لحظة تخلي مُسن عن العكاز التي كان يتكئ عليها، بعد أن نفذ عملية سرقة داخل المتجر مدعياً عدم قدرته على المشي بشكل طبيعي.

وشوهد العجوز وهو يخرج من المتجر، حاملاً معه كيساً يحتوي على المسروقات التي حصل عليها من المتجر، وراح يهرول مسرعاً، دون الاعتماد على العكاز، كما كان يفعل قبل قليل، بحسب موقع ميترو البريطاني.

وترغب الشرطة الآن باستجواب الرجل المسن، بعد أن أثار تصرفه الغريب ريبة حراس الأمن في المتجر، مما دفعهم إلى الإبلاغ عنه، اعتقاداً منهم أنه تمكن من مغافلتهم، وسرقة بعض السلع من المتجر.

وتقول الشرطة: ‘‘إنها تبحث عن رجل يرتدي قميصاً مخططاً باللون الأخضر والأبيض وقبعة مزركشة. كما يجري البحث أيضاً عن شاب أصغر سناً كان يرتدي قميصاً وسروالاً وشاهدوه يغادر المتجر. في نفس الوقت‘‘.

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