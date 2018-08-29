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«هيئة البيئة» ترصد 6 مسالخ مخالفة في المدينة المنورة (صور)

«هيئة البيئة» ترصد 6 مسالخ مخالفة في المدينة المنورة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت الفرق التفتيشية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة خلال جوالاتها على نقاط ذبح الأضاحي في موسم الحج لهذا العام 1439 هـ، عدد 6 مسالخ مزاولة للنشاط بدون ترخيص بيئي.

وكثفت الفرق التفتيشية، جولاتها على مختلف نقاط ذبح الأضاحي، وتم إعداد محاضر ضبط للمخالفين وفق النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.

كما قامت الفرق في المدينة المنورة تزامنا مع جولاتها خلال عيد الأضحى بزيارة تفتيشية مفاجئة لمصنع دباغة الجلود للوقوف على الوضع البيئي والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية.

ونفذت فرق التفتيش البيئي للهيئة خلال موسم الحج لهذا العام بجولات تفتيش ميدانية لجميع مرافق الخدمات ذات التأثير البيئي المحتمل، مثل المرافق الطبية، وخدمات الإعاشة والمسالخ والمنشآت ذات العلاقة بالبيئة؛ حيث قامت فرق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف التأكد من توافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل.

جدير بالذكر أن فرق التفتيش البيئي جهزت بأحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة للعمل على الرصد الميداني في خلال موسم الحج لهذا العام، بهدف المتابعة والتأكد من مدى الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية والتأكد من تصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذي.

 

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