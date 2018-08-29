هيدروجين 1.. أول هاتف مزود بشاشة ثلاثية الأبعاد من «RED»

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة RED هاتفها الذكي “هيدروجين ون”، أول هاتف مزود بشاشة تعمل بتقنية العرض ثلاثي الأبعاد هولوغرام.

وأظهرت الصور الأولى للهاتف الذكي Hydrogen One وجود الكثير من الانبعاجات على إطار الهاتف، والتي تضمن عدم انزلاق الهاتف من اليد أثناء الاستعمال، كما تم تصنيع الجانب الخلفي من ألياف الكربون، وتبزر الكاميرا بعض الشيء من جسم الهاتف.

وقامت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الكاميرات السينمائية بتركيب منافذ التوصيل الخاصة بالوحدات الإضافية في أسفل الجانب الخلفي، بحيث يمكن استعمال الهاتف مثلاً مع كاميرا من إنتاج شركة RED.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة قياس 5.7 بوصة تظهر عليها عروض الهولوغرام، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية تفاصيل بشأن وظيفة العرض ثلاثية الأبعاد.

وأضاف جيم جانراد أنه يمكن عرض المحتويات بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D التقليدية، إلا أن الشاشة تصبح معتمة بعض الشيء.

وأعلنت شركة RED عن البدء في طرح الهاتف الذكي Hydrogen One في الأسواق الأمريكية بدءاً من 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.