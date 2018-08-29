3 قطع شوكولاتة شهريًا تقلص الأزمات القلبية بنسبة 13%

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

3 قطع شوكولاتة شهريًا تقلص الأزمات القلبية بنسبة 13%

3 قطع شوكولاتة شهريًا تقلص الأزمات القلبية بنسبة 13%
0

تواصل – وكالات:

خلص علماء إلى أن التناول المعتدل للشوكولا يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، وأظهرت دراسة أن تناول ثلاث قطع شوكولا شهرياً يخفض خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 13%.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أن دراسة خلصت إلى أن المكونات الطبيعة في الشكولاتة التي يطلق عليها “فلافونويدات” تعزز صحة الأوعية الدموية وتساعد في الحد من الالتهاب.

وقال الباحثون ‘‘إن تناول الشوكولا يعد صحياً فقط في حال تناولها بصورة معتدلة، لأن تناولها بصورة مفرطة يسبب الضرر أكثر من النفع بسبب احتوائها على سكر ودهون‘‘.

وأوضح الباحثون أن من يتناولون الشوكولا يومياً يزداد لديهم خطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 17%.

وقال الباحث شاياكرت كريتاناونج الذي يعمل في مستشفى مونت سيناي في نيويورك، والمشرف على الدراسة: “أعتقد أن الشوكولا مصدر غذائي مهم للحصول على فلافونويدات المرتبط بالحد من الالتهاب وزيادة الكولسترول الجيد”.

وأضاف: “والأكثر أهمية هو أن الفلافونويدات تزيد من أكسيد النتريك وهو غاز يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية”. وأشار كريتاناونج إلى أن الشوكولا الداكنة تعد الخيار الأكثر صحية لأنها تحتوى على فلافونويدات أكثر وسكر أقل.

ويشار إلى أن الأزمات القلبية تؤثر على أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويلقى نحو ثلثهم حتفهم سنوياً بسببها.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بشرى لأصحاب الوزن الزائد.. الشيكولاتة تحميكم من «كارثة صحية»

بشرى لأصحاب الوزن الزائد.. الشيكولاتة تحميكم من «كارثة صحية»

مرضى الصدفية أكثر عُرضة للإصابة بـ«النوبات القلبية»

مرضى الصدفية أكثر عُرضة للإصابة بـ«النوبات القلبية»

تعرف على أنواع «الشوكولا» المفيدة للبشرة

تعرف على أنواع «الشوكولا» المفيدة للبشرة

منظمة ألمانية: ألواح شيكولاتة «كيندر» تسبب السرطان

منظمة ألمانية: ألواح شيكولاتة «كيندر» تسبب السرطان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>