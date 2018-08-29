ماتيس: ندعم المملكة في الدفاع عن نفسها باليمن.. ونُحذر إيران

تواصل – وكالات:

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها في اليمن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تراجع على الدوام الدعم للتحالف (تحالف دعم الشرعية) في اليمن.

وبحسب العربية نت فقد أكد ماتيس أنه “تم توجيه تحذير لإيران وستتم محاسبتها على أي تصرف سيئ في المنطقة”.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن هدف أمريكا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى، ونقل صراع اليمن إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في أقرب وقت.

وفي الشأن السوري، أكد ماتيس أن واشنطن أجرت اتصالات فعالة مؤخراً مع روسيا بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، مضيفا “هدفنا في سوريا اختيار الشعب لحكومة لا يقودها الأسد”.

وأضاف، أن قرار تركيا الحصول على أنظمة روسية مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ يقلق أمريكا، التي حذرت تركيا من قبل من أنها ستكون عرضة لفرض عقوبات عليها، كما أن مشترياتها من طائرات مقاتلة من صنع شركة “لوكهيد مارتن” ستتعرض للخطر إذا لم تتخل أنقرة عن خطط شراء هذا النظام الدفاعي.

وقال ماتيس للصحافيين: “بوضوح تركيا تدخل نظاماً روسياً مضاداً للطائرات وللصواريخ في دولة بحلف شمال الأطلسي.. لا يمكننا دمج ذلك في أنظمة حلف شمال الأطلسي. نعم إنه أمر يقلقنا ولا نوصي به”.