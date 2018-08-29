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«هدف»: 2103 فرص تدريبية أمام خريجي الجامعات عبر برنامج «تمهير»

«هدف»: 2103 فرص تدريبية أمام خريجي الجامعات عبر برنامج «تمهير»
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تواصل- فريق التحرير:

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية فرصاً تدريبية أمام خريجي الجامعات في جميع مناطق المملكة عبر برنامج “تمهير” 2103 فرص تدريبية أمام المواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، الهادف إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وكان “هدف” قد أطلق برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” والموجّه لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وتكمن أهمية “تمهير” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها “هدف” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

ويستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

ودعت ” هدف ” المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة على الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديهم، بدون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليهم.

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