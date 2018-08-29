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القيادة تهنئ رئيس جمهورية تركيا بذكرى يوم النصر لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية تركيا بذكرى يوم النصر لبلاده
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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