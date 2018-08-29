مدارس أهلية تلزم الأهالي بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

تواصل – الرياض:

رغم التحذيرات المستمرة من قِبل وزارة العمل للمدارس الأهلية التي تحتكر بيع الزي المدرسي الخاص بها في محلات معينة، لا تزال تلك الظاهرة موجودة ومستمرة.

ووفقاً لـ”الوطن” فإن عددا من المدارس الأهلية لا تزال تمارس الاحتكار والمغالاة في أسعار الزي المدرسي، عن طريق إلزام الأهالي بشراء الزي من محل واحد، وبأسعار تصل إلى 400 ريال للزي المدرسي الواحد.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن «على جميع المدارس الأهلية والأجنبية الالتزام بضوابط الرسوم الدراسية المتضمنة، وعدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي أو الكتب الدراسية، منعا للاحتكار، ولتكون متاحة بأسعار مناسبة».

وشدد على أن الوزارة ستتابع بحزم جميع الشكاوى التي ستردها على الرقم الموحد للبلاغات 19996، وستطبق الجزاءات التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات بحق المدارس المخالفة.

من جهة أخرى ألزمت مدارس حكومية في منطقة عسير الطالبات بتوقيع تعهد بارتداء الحجاب الكامل برفقة الزي المدرسي الرسمي «الساتر والطويل والواسع» خلال الخروج والدخول، وفي حال المخالفة فإن الطالبة تنتقل من المدرسة دون أي التزامات، الأمر الذي استغرب منه أولياء أمور، مؤكدين أن الإلزام بهذه الطريقة يتعارض مع لائحة المخالفات السلوكية.