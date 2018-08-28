«السوق المالية»: مليارا ريال غرامة ضد مخالفين وتحصيل 6% فقط

تواصل – الرياض:

كشق تقرير إحصائي صادر عن هيئـة السوق المالية، أن مجلس الهيئة ولجـان الفصـل فــي منازعــات الأوراق الماليــة أصدرا 170 عقوبة بغرامات مالية، ضـد 286 مخالفـاً لنظام السـوق الماليـة ونظــام الشركات ولوائحهمـا التنفيذيـة.

وبيَّن التقرير أن 111 مخالفــاً مــن الشــركات المدرجــة وكبـار التنفيذييـن تم خلال العـام عام 2017م، وأن قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين قاربت على الـ 2 مليار ريال، وأنه تم تحصيل نحـو 118.5 مليـون ريـال فقط من إجمالي الغرامات بنسـبة 6%”.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أشار التقرير إلى أن كبــار التنفيذييــن في الشركات تصدروا قائمة المخالفين لأنظمة سوق المال، إذ بلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية المفروضــة علـيهم نحو 1621.1 مليـون ريـال، تشكل 83 % من إجمالي الغرامات المفروضة، وتم تحصيـل نحو 4.76 ملايــين ريــال فقط بنســبة لا تتجاوز الـ3 %.

وصنف تقرير الهيئة المخالفات التي صدرت بحق مرتكبيها غرامات مالية إلى 16 صنفاً، وجاءت الغرامــات الماليــة علــى مخالفــات التلاعــب والتضليــل في المرتبــة الأولــى، إذ بلغــت قيمتهــا 1952.2 مليـون ريـال، بنسـبة تقـارب 99.6 % مــن إجمالــي الغرامــات الماليــة، وحلت الغرامــات الماليــة الصــادرة بحـق مخالفـي قواعـد مكافحـة غسـل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي المرتبــة الثانيــة، بنحــو 2.4 مليــون ريــال، بنســبة تقــارب 1% مـن إجمالي الغرامات الصادرة فـي عـام 2017م.