دراسة: هذه الأطعمة تسبب الصلع والشيب المبكر

تواصل – وكالات:

حذّرت دراسة حديثة من تناول بعض الوجبات الدهنية؛ لتسببها في سقوط الشعر والصلع والشيب المبكّر، وكذلك الإصابة بأمراض القلب وضعف البشرة والجلد.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز ‘‘إن تناول وجبات بعينها يؤدي إلى تساقط الشعر والشيب على حد سواء، إلى جانب حدوث مجموعة من الأمراض الجلدية‘‘.

وأضافت الدراسة، أن تلك الوجبات تشمل تناول كميات كبيرة من الأغذية الحيوانية، وكذلك السكر الأبيض والأطعمة السكرية، والصودا والأطعمة المقلية، بالإضافة إلى أي وجبات محفوظة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر والمواد المضافة.

وبيّنت أن سبب الضرر المصاحب لتلك الأطعمة هو أن النظام الغذائي الدهني يعطل إنتاج دهون الغليكوسينيولبيدز المتواجدة على الطبقة العليا في كل خلايا الجسم، والتي تتحكم في صبغة الجلد والعينين والشعر.

ولفتت إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكولسترول يؤثر سلبياً على 3 دهون مرتبطة بصحة الجلد، داعيةً إلى تجنب هذه المنتجات، مع تناول المزيد من الوجبات النباتية والمزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين.