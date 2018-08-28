الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب تعز ويقصف مواقع للحوثيين

تواصل – وكالات:
أعلن الجيش اليمني استعادته عددًا من المواقع والمرتفعات الجبلية في جبهة الشريجة الراهدة جنوبي محافظة تعز.
وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب ‘‘إن قوات من الجيش أحكمت سيطرتها على مواقع جبل العصيدة والتباب الحمر وجبل النهدين ومفرق السحي إضافة إلى قطعها الإمدادات عن الميليشيات الانقلابية في الجنوب الشرقي لمنطقة الراهدة‘‘.
وأوضح المتحدث العسكري في تصريح لموقع سبتمبر الحكومي الرسمي، أن التقدم الذي أحرزه في معارك اليوم من شأنه أن يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية في المناطق المتاخمة لمدينة الراهدة.
كما شن الجيش هجومًا مدفعيًا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي مدينة تعز.
وأكد مصدر ميداني، في تصريح لموقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمينة إن القصف المدفعي طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غربي مدينة تعز , مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من آلياتها القتالية ، وأفاد المصدر أن الميليشيا تكبدت خلال تلك المعارك خسائر بشرية في صفوفها.