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الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب تعز ويقصف مواقع للحوثيين

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب تعز ويقصف مواقع للحوثيين
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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش اليمني استعادته عددًا من المواقع والمرتفعات الجبلية في جبهة الشريجة الراهدة ‏جنوبي محافظة تعز.‏

وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب ‘‘إن قوات من ‏الجيش أحكمت سيطرتها على مواقع جبل العصيدة والتباب الحمر وجبل النهدين ومفرق السحي إضافة إلى قطعها الإمدادات عن الميليشيات الانقلابية في الجنوب ‏الشرقي لمنطقة الراهدة‘‘.‏

وأوضح المتحدث العسكري في تصريح لموقع سبتمبر الحكومي الرسمي، أن التقدم الذي ‏أحرزه في معارك اليوم من شأنه أن يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية في المناطق ‏المتاخمة لمدينة الراهدة.‏

كما شن الجيش هجومًا مدفعيًا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي ‏مدينة تعز.

وأكد مصدر ميداني، في تصريح لموقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمينة إن القصف المدفعي ‏طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غربي مدينة تعز , مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من ‏آلياتها القتالية ، وأفاد المصدر أن الميليشيا تكبدت خلال تلك المعارك خسائر بشرية في صفوفها.

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