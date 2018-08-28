سفير المملكة باليمن: التقرير الأممي حول الحديدة يحتوي أخطاءً كبيرة

تواصل – فريق التحرير:

علّق سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، على التقرير الصادر أمس الثلاثاء عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن الحديدة، مشدداً على ارتكاب التقرير أخطاءً كبيرة.

وأوضح آل جابر، في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”، أن التقرير تضمن توصيف فريق الخبراء استعادة الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بأنه عدوان من الحكومة الشرعية والتحالف.

وبيّن أن ما ورد في التقرير هو محل استغراب شديد، ويضع علامات استفهام حول حيادية الفريق وموضوعيته، ومجمل محتوى التقرير.