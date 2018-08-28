بحضور مدير تعليم مكة.. «بر الشرائع» تدشن مشروع «الحقيبة المدرسية» للأيتام (صور)

دشنت جمعية البر الأهلية بالشرائع مشروعها الموسمي “الحقيبة المدرسية” بحضور مدير عام تعليم مكة المكرمة الأستاذ محمد مهدي الحارثي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ د.ستر بن ثواب الجعيد، ومدير مكتب الشرق بمكة الأستاذ إبراهيم الثقفي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد جابر حكمي.

وأوضح الأستاذ محمد حكمي، أن المشروع الذي تنفذه جمعية الشرائع مشروع “الحقيبة المدرسية” ما هو إلا مشروع تسعى الجمعية جاهدة من خلاله لتقديم خدماتها بحرفية ومهنية عالية خدمة لأيتام وفقراء البلد الحرام وحرصاً على تحقيق رؤية ورسالة مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ بما يصاحب ذلك من برامج نوعية لتصنع أثراً مستداما للأسر والمجتمع.

وأضاف الحكمي: “أتقدم بجزيل الشكر بعد شكر الله لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما تقوم به من عمل جليل في تطوير السلك التعليمي و دعم هذه الأعمال الخيرية والاجتماعية لكل من يسكن هذا الوطن الغالي من المواطنين كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ محمد الحارثي مدير تعليم مكه المكرمه على الدور الكبير الذي يقدمه في التحسين المستمر والرقي بالسلك التعليمي ومنسوبيه”.

الجدير بالذكر أن جمعية البر الأهلية بالشرائع تقدم العديد من البرامج والمشاريع النوعية لتحقق للأسر دعماً مستداماً يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر في المملكة الغالية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.