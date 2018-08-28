مدير الصناعات العسكرية: المملكة تهدف لتوطين 50 % من «المعدات الدفاعية»

تواصل – الرياض:

سرد المدير التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية السعودية “سامي”، أندرياس شوير، مجموعة من الأهداف والخطط التي تسير عليها المملكة من أجل تحقيق التطوير الصناعي العسكرية، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية 2030 التي كشفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال شوير، في حوار خاص مع مجلة ديفينس نيوز الأميريكية، إن رؤية 2030 لولي العهد تضع الصناعات الدفاعية في قلب الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.

وأضاف أن “الصناعة الدفاعية ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأهداف العالمية، لذا فإنها واحدة من المهام الرئيسية لبرنامج الرؤية 2030″، مشيرا إلى أن “المملكة أسست بالفعل فريقًا لتحديد كيفية إنشاء هذا النوع من الصناعات”.

وعن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، أكد شوير أن “هناك الكثير من فرص الشراكة، الصفقات العسكرية الجديدة ستخضع لسيناريو خاص بنا، سوف نتقدم بطلب للحصول على أي من هذه العقود ضمن مساعي التوطين المستهدفة والبالغة 50٪ لتكون متوافقة مع رؤية 2030، وسواء كان ذلك بيعًا عسكريًا أجنبيًا أم بيعًا تجاريًا مباشرًا، فإن هذه الأنواع من عمليات الشراء ستعرض في جميع الصناعات فرصًا كبيرة للنمو”.

ولفت شوير إلى أن: “المملكة تتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب الواضحة في التطوير العسكري لبعض البلدان مثل كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبعض الدول الغربية”.