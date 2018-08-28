«التجارة» تنقذ أهالي حائل من «كارثة محتملة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت وزارة التجارة والاستثمار أهالي منطقة حائل من كارثة محتملة على الطرق، بعد ضبط وإتلاف عدد كبير من إطارات السيارات منتهية الصلاحية والتي تباع للمستهلكين على أنها منتج صالح.

ونجحت الوزارة، مساء الثلاثاء، من خلال التحري المسبق في ضبط مستودع لتخزين الإطارات منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين كمنتج صالح للاستخدام.

وقالت الوزارة عير “تويتر” :” تم مصادرة 433 إطاراً منتهي الصلاحية وإغلاق المستودع والكميات المضبوطة ليتم إتلافها”.

وقررت التجارة استدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.