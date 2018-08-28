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توزيع الدليل الإرشادي للمسجد النبوي على الفنادق والمراكز المجاورة

توزيع الدليل الإرشادي للمسجد النبوي على الفنادق والمراكز المجاورة
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تواصل – واس:

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة، أمس الثلاثاء، الدليل الإرشادي للمسجد النبوي على الفنادق والمحلات التجارية المجاورة للمسجد.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أن الدليل الإرشادي يتضمن رموزاً إرشادية تبين موقع الدخول للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والروضة الشريفة، ومدخل النساء، ومكان مصليات النساء، وغرفة الصم والبكم في باب قباء، ومكتبة المسجد النبوي، ومركز إرشاد التائهين والبلاغات.

كما يتضمن الدليل رموزاً إرشادية عن المفقودات وخدمة العربات والمركز الصحي ومداخل ومخارج مواقف السيارات للمسجد النبوي ومركز رعاية الأطفال التائهين، بالإضافة إلى رموز الدور السكنية بالمنطقة المركزية.

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