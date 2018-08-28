لبنان.. استدعاء مراسل «العالم الإيرانية» بعد إساءته للقائم بالأعمال السعودي

تواصل – الرياض:

استدعت الجهات الأمنية في لبنان مراسل قناة العالم الإيرانية حسين مرتضى، المحسوب على حزب الله، الذي عمل أيضاً مديراً لمكتب القناة في دمشق، بعد إساءته للمملكة وللقائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد البخاري.

وحاول مرتضى شن حملة مسيئة ضد القائم بالأعمال السعودي من خلال ترويج الأكاذيب والشائعات، كما هدد بقطع “أرجل بخاري”، حسب قوله؛ الأمر الذي تسبب في موجة غضب بين أوساط اللبنانيين.

ودشن لبنانيون وسم “البخاري في بيته وبين أهله”؛ رداً على تلك الحملة المغرضة التي تزعمها مراسل قناة العالم بدعم وتمويل من إيران وحزب الله، مؤكدين على رفضهم لتلك الفبركات، وأيضاً تأكيداً لأهمية العلاقات التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية والدور الإيجابي الذي يقوم به القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري.