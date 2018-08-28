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اليمن.. ميليشيات الحوثي تغلق مركزاً للنازحين في الحديدة

اليمن.. ميليشيات الحوثي تغلق مركزاً للنازحين في الحديدة
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تواصل – وكالات:

واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية، لليوم الثاني، السيطرة على المركز المجتمعي ‏للنازحين في الحديدة، التابع للمفوضية العليا لشؤون النازحين، والذي ‏يعمل على تقديم معونات مالية ودعم نفسي للنازحين.

وذكرت  مصادر محلية يمنية لموقع، “سبتمر نت الإخباري”، أن “عناصر مسلحة من الميليشيات الانقلابية تابعة لجهاز الأمن السياسي قَدمت إلى المركز وطلبت ‏من موظفيه المغادرة دون تقديم أي توضيح”.‏

وطالب الموظفون العاملون في المركز المنظمات ‏الإنسانية بالتضامن معهم ضد الانتهاكات التي تمارسها ‏الميليشيات ضد المراكز التي تقدم خدماتها الإنسانية لليمنيين.‏

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