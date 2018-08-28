اليمن.. ميليشيات الحوثي تغلق مركزاً للنازحين في الحديدة

تواصل – وكالات:
واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية، لليوم الثاني، السيطرة على المركز المجتمعي للنازحين في الحديدة، التابع للمفوضية العليا لشؤون النازحين، والذي يعمل على تقديم معونات مالية ودعم نفسي للنازحين.
وذكرت مصادر محلية يمنية لموقع، “سبتمر نت الإخباري”، أن “عناصر مسلحة من الميليشيات الانقلابية تابعة لجهاز الأمن السياسي قَدمت إلى المركز وطلبت من موظفيه المغادرة دون تقديم أي توضيح”.
وطالب الموظفون العاملون في المركز المنظمات الإنسانية بالتضامن معهم ضد الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد المراكز التي تقدم خدماتها الإنسانية لليمنيين.