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واشنطن تتوعد إيران بأقسى العقوبات

واشنطن تتوعد إيران بأقسى العقوبات
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تواصل – وكالات:

توعدت واشنطن بإنزال أقسى العقوبات على إيران بسبب دورها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، ودعمها المستمر لحزب الله.

وقال براين هوك، المندوب الأمريكي الخاص لشؤون إيران، اليوم الثلاثاء، إن إيران توفر لحزب الله حوالي 700 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على الحرس الثوري وحزب الله.

وأضاف هوك، خلال مؤتمر لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن واشنطن تسعى لإقناع أكبر عدد من الدول للانضمام للحملة ضد حزب الله وإيران.

وتابع أن حملة الضغوط الأمريكية ستتواصل على إيران لكشف أسلوبها، مشدداً على أن واشنطن تجدد مطالبة إيران بسلسلة شروط مقابل أي تسوية. وشدد على أن مضيق هرمز سيبقى دوماً معبراً للتجارة الدولية.

وأشار هوك إلى أن أمريكا ملتزمة بإنزال أقسى العقوبات على إيران، مشدداً على أن طهران حصلت على مكاسب كبيرة في الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي.

وقال المندوب الأمريكي إن “خروجنا من الاتفاق النووي مع إيران يمنحنا الحرية الدبلوماسية لردعها”، مؤكداً أن واشنطن تريد تغيير سلوك إيران ولا نستهدف النظام.

وأضاف أن إيران تنفق مليارات الدولارات لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتحكم في 80% من اقتصاد البلاد، كما أشار إلى أن النظام الإيراني يتحايل على المصارف ويستخدم الأموال القذرة.

وأكد هوك بأن بلاده ستحرم إيران من التواجد في سوريا وتنفيذ استراتيجيتها، مؤكداً أن “وجودنا العسكري المحدود في سوريا سيساعدنا على حماية أمننا”.

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