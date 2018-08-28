وصول خاصية وقت المشاهدة في «يوتيوب» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول خاصية جديدة لتطبيق عرض الفيديوهات “يوتيوب”، التي تتيح تحديد وقت محدد لاستخدام التطبيق.

وقال السبع في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخيراً وصلت خاصية مدة المشاهدة بشكل رسمي في اليوتيوب”.

وأضاف “تقدر تعرف معدل استخدامك وتحط لك تنبيهاً مثلاً لو استخدمت اليوتيوب نص ساعة يجيك تنبيه حتى توقف وتريح عينك”.

وتتيح هذه الخاصية أيضاً إمكانية، تنبيه الأطفال لمعدل استخدام البرنامج؛ حتى لا يؤثر وقت الجلوس أمام الحاسوب على صحتهم ووقت دراستهم.