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«استشاري قلب»: انتبه.. هذه أعراض تصلب الشرايين

«استشاري قلب»: انتبه.. هذه أعراض تصلب الشرايين
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري القلب والقسطرة بمستشفى الحرس الوطني، فواز المطيري، إن تصلب الشرايين يكون بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والكالسيوم على جوانب جدران الشرايين من الداخل بشكل تدريجي؛ ما يؤدي إلى ضيقها وبالتالي عدم عبور الدم الحامل للأكسجين إلى الخلايا بشكل كافٍ، وقد يصيب هذا المرض الشرايين الكبيرة أو المتوسطة المغذية للقلب أو الدماغ الكلي.

وعن أعراض تصلب الشرايين، قال المطيري، عبر “تويتر”: “قد لا تظهر على المصاب أية أعراض ومع مرور الوقت وتفاقم المشكلة تبدأ الأعراض بالظهور ومنها: (ألم في الصدر، ألم وضعف في القدم نتيجة انسداد الشرايين الطرفية، صعوبة في التنفس، التعب العام، الشعور بالارتباك والتشويش، إذا كان الانسداد في أحد الشرايين المغذية للدماغ”.

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