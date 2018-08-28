توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غداً الأربعاء، على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه من المتوقع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان.

بينما ترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.