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يسعى لدخول «جينيس».. شاب باكستاني يستعرض مهارات خارقة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أظهر الفتى الباكستاني أحمد خان موهبة وقدرات خارقة، وقدرة على التحكم في عينيه بطريقة غريبة، حيث يخطط من خلال هذه القدرات التسجيل في موسوعة جينيس وتحقيق رقم قياسي في هذه الهواية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أظهر الفتى خان موهبة فريدة في “إخراج العينين من محجريهما”، والاستمرار في ذلك لفترات طويلة.

واعترف أحمد خان، من مدينة لاهور، بأنه اكتشف موهبته أثناء مشاهدته لأفلام الكرتون “توم وجيري”، عندما أخرج القط توم عينيه من محجريهما بعد ضربة تلقاها على ظهره.

وحاول خان بعد رؤيته فيلم الكرتون، تكرار “الخدعة”، وضغط على جفنيه فقفزت عيناه إلى الخارج، في مشهد تسبب في إخافة بعض أقرانه في المدرسة.

وقال خان: “في البداية، اعتقدت أنني آذيت نفسي وسقطت عيناي، لكنني أدركت بعد ذلك أنني لم أصب بأذى”.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي يخرج فيها خان عينيه على الإنترنت في شبكات التواصل الاجتماعية. ودعي أيضاً إلى إجراء مقابلات حصرية مع قنوات تلفزيونية مختلفة، حيث تم تلقيبه بأكبر فتى “جاحظ” في البلاد.

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