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مستشار بـ«وزارة الطاقة»: إيران غير قادرة على إغلاق «مضيق هرمز» أو «باب المندب»

مستشار بـ«وزارة الطاقة»: إيران غير قادرة على إغلاق «مضيق هرمز» أو «باب المندب»
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تواصل – وكالات:

أكد المستشار بوزارة الطاقة والثروة المعدنیة إبراھیم المھنا، أن الحديث عن نیة إيران إغلاق مضیق ھرمز أو مضیق باب المندب غیر دقیق؛ كون إيران لا تستطیع إغلاق أي منھما إغلاقاً تاماً أو جزئیاً.

وأضاف، بحسب “رويترز”، أنه في حال أقدمت طھران على ھذه الخطوة، فمن المرجح أن يمنح مجلس الأمن إذناً بعمل عسكري ضدھا.

وشدد على أن إيران ستكون أول الخاسرين من أي تحرك لإغلاق ھذه الطرق الرئیسة، وأن أي إجراء من ھذا النوع سیتسبب في مزيد من العقوبات على طھران.

واستبعد المھنا أن توقف العقوبات المفروضة على إيران حالياً الصادرات الإيرانیة تماماً، وكان وزير الخارجیة الأمريكي مايك بومبیو قد صرح بأن مضیق ھرمز يعد ممراً دولیاً، وأن إيران لا تسیطر علیه، مشیراً إلى أن الولايات المتحدة ستمضي في العمل مع حلفائھا في المنطقة لضمان حرية الملاحة والحركة التجارية في المیاه الدولیة.

تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني ھدد بإغلاق المضیق ومنع القوات الأمريكیة من التواجد في میاه الخلیج العربي، فیما قال قائد البحرية في الحرس الثوري الجنرال رضا تنكسیري: إن بلاده تراقب حركة السفن التجارية والعسكرية في میاه الخلیج ولا يستبعد أن تقدم على إغلاق مضیق ھرمز.

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