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«أمن الطرق»: 396 ألف مخالف في الحج وإعادة 168 ألف مركبة

«أمن الطرق»: 396 ألف مخالف في الحج وإعادة 168 ألف مركبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب أمن الطرق، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” عن إحصائية ضبط مخالفات أنظمة وتعليمات الحج؛ وذلك لمهام قوات أمن الحج لأمن الطرق ومركز البهيتة والمراكز التابعة له.

وأوضحت الإحصائية أنه تم إعادة 381634 مقيماً لا يحملون تصريح تنقل لدخول مكة، كما تم تسجيل بصمة 4688 مقيماً خالفوا تعليمات الحج، وقبض على 74 مخالفاً لتعليمات الحج من المقيمين إقامة غير شرعية، فيما تم إعادة 10122 مواطناً وخليجياً لا يحملون تصاريحَ للحج.

أيضاً أظهرت الإحصائية أنه تم مخالفة 34 مقيماً لنقلهم حجاج غير نظاميين، فيما جاء عدد السعوديين الناقلين لحجاج غير نظاميين 67 مواطناً، فيما تم حجز 101 مركبة، وأعيدت 168718 مركبة.

‏كما تم منع 1175 حافلة غير مصرح لها بالاتجاه لمكة المكرمة وإعادتها لمخالفتها أنظمة الحج؛ وذلك في مختلف مناطق المملكة من خلال نقاط الفرز المشتركة بين القوات الخاصة لأمن الطرق ووزارة النقل وهيئة النقل، وكان يقودها 725 سائقاً سعودياً، و450 سائقاً أجنبياً، فيما بلغ عدد ركاب هذه الحافلات 1608 ركاب.

‏الحالات الجنائية والأمنية والمخالفات المرورية والخدمات الإنسانية التي باشرتها قوات أمن الحج لأمن الطرق المشاركة في مكة المكرمة، جاءت إحصائياتها كالتالي:

قضايا الضبط الجنائية المتنوعة 981 قضية، 251 مطلوباً لجهات أمنية، 164 سيارة مطلوبة لجهات أمنية، 60 حالة لتزوير تصاريح حج وقضايا تزوير أخرى، قضايا مخدرات وبلغت 150 قضية، و11 سلاحاً غير مرخص، و2295 عدد ذخيرة و2773 خدمات إنسانية ومشاركة لجهات ذات العلاقة، فيما خالف النظام العام عدد 1797 مخالف، و85 نقل لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما سجلت المخالفات المرورية عدد 154560 مخالفة.

وبذلك يكون عدد المخالفين قد بلغ 396619 مخالفاً، فيما عدد المركبات المخالفة قد بلغت 168771 مركبة.

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