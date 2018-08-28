مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8033 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 32.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8033.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، ووفاء للتأمين، والجماعي، وأنابيب، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: إعمار، وثمار، والتعاونية، وعناية، وشمس فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.12%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وأنابيب، وإعمار، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 27.56 نقطة ليقفل عند مستوى 2687.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.