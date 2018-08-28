القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

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ألقت الصحة في الطائف بمعاونة الجهات الأمنية القبض على أشهر مدعي علاج التنسيم في الموية وحرزت الأدوات المستخدمة وفرقت الجموع الغفيرة من خلال لجنة مشكلة جرى تنسيقها سرياً بين صحة الطائف ومكتب محافظ الموية ومدير شرطة المحافظة، حيث تم إحالته للنيابة العامة.

وكان المعالج قد استقر في محافظة الموية وشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين حيث خصص يوماً للرجال واليوم التالي للنساء وشهد موقعه ترويجاً من قبل أحد مشاهير السناب شات الذي شجع على الإقبال عليه.

بدوره وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس بناء على تقارير ميدانية، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة حيث جرى التعاون المشترك من قبل محافظ الموية ومدير الشرطة لتسهيل مهمة الفريق ومساندته، وذلك بعد متابعة الصحة للوضع القائم وطريقة العلاج المتبعة وخطورتها.

وعلى الفور انتقلت فرق الالتزام الصحي بصحة الطائف تدعمهم فرقة أمنية من شرطة الموية وقد تم القبض على مدعي العلاج وتم تحريز الأدوات المستخدمة وتفريق الجموع المحتشدة، حيث تم إيداعه فوراً سجن الموية في طور إحالته للنيابة العامة.