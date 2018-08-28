الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

حائل.. إصابة قائدة مركبة ومصرع مرافقتها في حادث تصادم مروع (فيديو)

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح آلية منح الحوافز للمشاركين في البرامج التدريبية

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت الصحة في الطائف بمعاونة الجهات الأمنية القبض على أشهر مدعي علاج التنسيم في الموية وحرزت الأدوات المستخدمة وفرقت الجموع الغفيرة من خلال لجنة مشكلة جرى تنسيقها سرياً بين صحة الطائف ومكتب محافظ الموية ومدير شرطة المحافظة، حيث تم إحالته للنيابة العامة.

وكان المعالج قد استقر في محافظة الموية وشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين حيث خصص يوماً للرجال واليوم التالي للنساء وشهد موقعه ترويجاً من قبل أحد مشاهير السناب شات الذي شجع على الإقبال عليه.

بدوره وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس بناء على تقارير ميدانية، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة حيث جرى التعاون المشترك من قبل محافظ الموية ومدير الشرطة لتسهيل مهمة الفريق ومساندته، وذلك بعد متابعة الصحة للوضع القائم وطريقة العلاج المتبعة وخطورتها.

وعلى الفور انتقلت فرق الالتزام الصحي بصحة الطائف تدعمهم فرقة أمنية من شرطة الموية وقد تم القبض على مدعي العلاج وتم تحريز الأدوات المستخدمة وتفريق الجموع المحتشدة، حيث تم إيداعه فوراً سجن الموية في طور إحالته للنيابة العامة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإنذار المبكر يتوقع هطول أمطار رعدية على المدينة حتى الثامنة مساءً

الإنذار المبكر يتوقع هطول أمطار رعدية على المدينة حتى الثامنة مساءً

نصف مليون ريال غرامة والسجن عامًا عقوبة التصوير والتشهير بالآخرين

نصف مليون ريال غرامة والسجن عامًا عقوبة التصوير والتشهير بالآخرين

القبض على ضاربة «طبيبة طوارئ» في جدة

القبض على ضاربة «طبيبة طوارئ» في جدة

«النيابة العامة»: التعامل مع رجال الأمن بهذه الطريقة جريمة كبيرة تستوجب العقوبة

«النيابة العامة»: التعامل مع رجال الأمن بهذه الطريقة جريمة كبيرة تستوجب العقوبة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد
أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)
تقارير وحوارات

أنقِذوا أطفال اليمن.. 23 ألف طفل أُجبروا على حمل السلاح.. 40% فتيات (صور)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>