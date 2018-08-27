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10 وظائف شاغرة لحملة الماجستير بمدينة الملك سعود الطبية

10 وظائف شاغرة لحملة الماجستير بمدينة الملك سعود الطبية
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تواصل – الرياض:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر 10 وظائف شاغرة لحملة الماجستير في الصيدلة السريرية أو صيدلة الإقامة، بمسمى (صيدلي سريري Clinical Pharmacist).

واشترطت مدينة الملك سعود أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– صيدلي سريري (Clinical Pharmacist).

عدد الوظائف:
– عشر وظائف.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بداية من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/08/28م وينتهي بتاريخ 2018/09/12م، عبر الرابط التالي (هنا).

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