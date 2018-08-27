«STC» تعلن توفر وظيفة باحث قانوني لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة (باحث قانوني أولSenior Legal Researcher) للعمل بالشركة بالرياض لحملة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذي صلة، وخبرة بحد أدنى سنتان في مجال العمل القانوني.

الشروط:

1 – حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذي صلة.

2 – خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في المجال القانوني.

3 – الكفاءة الأساسية في التوثيق القانوني وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية.

4 – الكفاءة الأساسية في الإجراءات واللوائح القانونية للمحكمة.

5 – الكفاءة الأساسية في تنظيم الاتصالات.

6 – الكفاءة الأساسية في البحوث والدراسات القانونية.

7 – إتقان اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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