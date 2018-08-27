وزير العمل يزور عدداً من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض

تواصل – واس:

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عدداً من المراكز والدور الاجتماعية في مدينة الرياض، شملت مركز التأهيل الشامل للذكور، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات، ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، ومؤسسة رعاية الفتيات، ومكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، ومركزي التأهيل الشامل للإناث بأحياء الملز والقدس، ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور.

وتجول المهندس الراجحي، داخل أروقة الدور والمراكز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين، كما اطلع على الإمكانات المتوفرة، وعلى طبيعة وآلية سير العمل فيها، كما استمع معاليه خلال جولته على المراكز والدور الاجتماعية إلى احتياجات ومطالب النزلاء والمستفيدين، مؤكداً في الوقت ذاته تقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة الغالية بما يكفل لهم العيش الكريم.

والتقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عدداً من الآباء المسنين من مقيمي الدار، مشدداً على أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل الميداني لدعم كل ما من شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية.