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24 ألف طالب وطالبة يستفيدون من الحقيبة المدرسية في «إنسان»

24 ألف طالب وطالبة يستفيدون من الحقيبة المدرسية في «إنسان»
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تواصل – واس:

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) توزيع 24.000 حقيبة مدرسية لأبنائها الطلاب والطالبات لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي) في جميع فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعاً.

وأوضحت الجمعية أنها تستهدف صرف ٤ ملايين ريال على مشروع الحقيبة المدرسية لهذا العام، بواقع 170 ريالاً لكل حقيبة، وسوف تقوم الجمعية بإيداع المبلغ المخصص عبر تغذية البطاقات الإلكترونية التي تصرف للأسر، حيث تتيح الجمعية للطلاب والطالبات اختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، ومن أي مكان شاؤوا؛ وذلك حفاظاً على كرامتهم، وأسوة بغيرهم من الطلبة.

ودعت الجمعية الميسورين إلى دعم مشروع الحقيبة المدرسية بقيمة (100) ريال للسهم، من خلال زيارة أقرب فرع من فروعها، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على واتس أب 0555249104 وذلك لتأكيد تسلم المبلغ.

ويأتي مشروع الحقيبة المدرسية ضمن برنامج الرعاية التعليمية في الجمعية، الذي اشتمل أيضاً على توفير وسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسياً وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية. كما تسعى الجمعية لتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسار الأبناء التعليمي، وتعمل وفق استراتيجية تعليمية بناءة تراعى فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.

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