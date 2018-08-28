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6 نصائح تحافظ على فرامل السيارة وتجنبك العطل المفاجئ

6 نصائح تحافظ على فرامل السيارة وتجنبك العطل المفاجئ
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تواصل – فريق التحرير:

تواجه السيارة العديد من الأعطال، وأهم هذه الأعطال ما يتعلق بالفرامل؛ لذا نستعرض طرق حماية الفرامل من العطل المفاجئ.

1 – يجب الاهتمام والكشف على تيل الفرامل كل 3 أشهر، وفي حال وصل سمك التيل إلى 3 ملِّيمتر يجب تغييره في الحال حتى لا تضعف المكابح عند الضغط عليها، ولا يؤدي في نفس الوقت لتلف الطنابير.

2 – يجب الكشف على خزان زيت الفرامل ومتابعة وجود أي نقص في مستوى الزيت، حيث توجد علامتان واحدة توضح المستوى الأعلى للزيت والثانية توضح أقل مستوى له، وفي حال كان الزيت أقل من علامة المستوى الأدنى يجب زيادته ليصل للحد المطلوب، حتى لا تتعطل المكابح في حال النقصان.

3 – حال وجدت نقص في خزان الزيت، وقمت بإضافة النقصان من الزيت يجب الاهتمام ومتابعة الخزان حتى تطمئن على عدم وجود تسريب للزيت من الخزنة؛ مما قد يؤدي إلى تسريب الزيت بالكامل دون أن تشعر؛ مما يؤدي إلى تعطل المكابح المفاجئ أثناء السير.

4 – يجب فحص الأسطوانة الرئيسية للفرامل للتأكد من عدم وجود أعطال بها، حيث إنها المسؤولة عن تقليل الجهد المبذول من السائق عن طريق نقل الضغط الهيدروليكي لزيت الفرامل.

5 – في السيارات ذات الجير الأوتوماتيكي يجب عدم الضغط على دواسة الفرامل أثناء الانتظار عندما يكون الفتيس في وضع D، ويجب نقل الفتيس على الوضع N (المحايد) ورفع القدم عن دواسة الفرامل، حتى لا تتلف الفرامل سريعاً.

6 – من الضروري تفريغ الهواء الزائد بدائرة عمل الفرامل بعد أي أعمال صيانة مما يعطي أداءً أفضل للمكابح.

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