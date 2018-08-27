«الخضيري»: احذروا «الماء المغلي» في حالة واحدة فقط

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علق فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، على رسالة منتشرة تحذر من غلي الماء مرتين إذ إنه يضر بالكلى، بقوله: “هذا غير صحيح إلا إذا تم الغليان لمدة ساعة وتبخر نصف الكمية ففي هذه الحالة يتركز الملح”.

وأضاف الخضيري عبر “تويتر”: “إذا كان التسخين يتم فقط حتى وصوله للغليان ثم إطفاء الجهاز أو إطفاء مصدر الحرارة ويتوقف الغليان فهذا لا يضر حتى لو تم ذلك عدة مرات؛ لأنه لا يتبخر الماء لكنه يسخن فقط، أما إذا استمر الغليان لفترة طويلة وسبب تبخر كثير من الماء ففي هذه الحالة قد تتركز الأملاح وتزيد عن حدها المثالي”.