أرامكو أكثر شركات العالم سعياً للابتكار

تواصل – وكالات:

تعمل شركة النفط السعودية أرامكو على تحويل نفسها إلى قوة محركة للابتكار في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بها وبخطة تطويرها وتوسعاتها التي باتت مراقبة عن كثب بعد الحديث حول طرح حصة منها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” WSJ منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي شركة أرامكو 230 براءة اختراع في العام الماضي، بمعدل 4 أضعاف البراءات الممنوحة لها بالعام 2013 التي بلغت آنذاك 57 براءة اختراع.

وتأتي أرامكو بالترتيب الثالث عالمياً في براءات الاختراع والابتكارات الجديدة في مجال النفط والغاز بعد كل من إكسون موبيل وبرتبة مقاربة جداً من نظيرتها الأمريكية #شيفرون.

وتضمنت أحدث براءات الاختراع من أرامكو ابتكار سوائل لتكسير مكونات النفط الصخري باستخدام جسيمات دقيقة ومحطة إرساء للروبوتات المتنقلة المنتشرة في حقول النفط وتقنيات لإزالة الكربون من الوقود.

وقال أحمد الخويطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أرامكو، في مقابلة مع الصحيفة في مقر الشركة في الظهران: “توفر التقنيات ميزة تنافسية، سواء كانت لمساهم واحد أو عدة مساهمين”.

وتسعى أرامكو لتشجيع التدفق الحر للأفكار في وقت تواجه فيه أرامكو تمحيصاً عاماً أكثر من أي وقت مضى نظراً للحديث عن صفقة استحواذ كبرى مع سابك أو حتى الحديث عن الطرح الأولي.

وفي السنوات الخمس الماضية، ضاعفت أرامكو عدد الخبراء في مختبراتها إلى 1300 من إجمالي القوى العاملة من حوالي 65 ألفاً وفتحت 9 مراكز أبحاث في أماكن مثل ديترويت وباريس وبكين.

واقتنصت أرامكو مجموعة من كبار الخبراء من شركات الخدمات النفطية مثل شلمبرجير المحدودة وشركة #هاليبرتون وشركة صناعة السيارات الفرنسية بي.إس.إيه جروب.

وقال سام بلاتيس، أحد مؤسسي شركة MENA Catalyst وهي شركة استشارية مقرها دبي: “لقد برزت التكنولوجيا باعتبارها المحرك الأهم الوحيد للتنافسية في الصناعة”.

ومنذ تأسيسها في عام 1933 اعتمدت أرامكو إلى حد كبير على حقول النفط الواسعة وسهلة الاستخدام؛ لتوليد ثروات وفيرة للمملكة، وهي تضخ اليوم كميات ضخمة من النفط متخذة من استراتيجيات الاستثمار في التكنولوجيا والبيئة والتطوير في الصناعات سبيلاً لاستدامة أدائها.