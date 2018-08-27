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الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق

الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول في بعض المناطق خلال العشرة أيام المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “توقعات الأمطار تراكمي 10 أيام قادمة من الأوروبي، ومتوقع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع سيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة مكة والمدينة، تمتد إلى تبوك والشمالية وغرب نجران وحائل والجوف”.

كما توقع الحصيني ارتفاعاً نسبياً في الرطوبة على عموم عسير والباحة وجازان والرياض، خاصة شرقها وعلى جنوب الشرقية والربع الخالي نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله، كما لا يستبعد ظهور الغيوم من متوسطة إلى منخفضة قد تظهر بعض الغيوم الممطرة خاصة بالجنوب وجنوب شرقة منطقة الرياض والربع الخالي والله أعلم.

 

 

 

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