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جازان.. ضبط مقيمين سحبا 225 ألف ريال وبحوزتهما 145 بطاقة مصرفية

جازان.. ضبط مقيمين سحبا 225 ألف ريال وبحوزتهما 145 بطاقة مصرفية
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تواصل – جازان:

تمكنت الفرق الميدانية لدوريات الأمن بجازان، من الإطاحة بوافدين من جنسية عربية أثناء قيامهما بسحب مبالغ مالية تجاوزت الـ ٢٠٠ ألف ريال من أحد أجهزة الصراف الآلي بمدينة جازان بإستخدام بطاقات مصرفية عائدة لعدة أشخاص.

ووفقاً لـ”المدينة” فقد جاءت عملية القبض عقب اشتباه إحدى دوريات الأمن العاملة في الميدان بمركبتين متوقفتين بجوار أحد البنوك وقيام قائديها بإجراء عمليات مصرفية من الصراف الآلي عدة مرات فتمت متابعتهما والتأكد من عملياتهما المشبوهة وضبطهما، حيث اتضح بأنهما وافدان من جنسية عربية عثر بحوزتهما على مبلغ 225 ألفاً و600  ريال، بالإضافة لـ 145 بطاقة مصرفية عائدة لعدة أشخاص (رجال ونساء) فتم التحفظ عليهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم مدير شرطة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء الدكتور مساعد بن منير المرشدي شكره لدوريات الأمن، مشيداً بيقظتهم الدائمة ومطالباً بمضاعفة الجهود.

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